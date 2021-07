Wakacje z obawami

Czy zimą też będziemy mogli wyjechać? Czy od września dzieci znów będą się uczyć zdalnie? I co z przedszkolem? Od pandemicznych pytań może rozboleć głowa

Nieprzewidywalny rozwój pandemii sprawia, że zawodowe i prywatne plany na drugą połowę roku są obarczone wielką, dokuczliwą niepewnością. Jak z nią żyć? Strategie są co najmniej trzy.

Do końca sierpnia pracujemy w biurze. Nie wiemy, jak będzie jesienią. Wszystko jest możliwe" – to fragment jednej z wielu rozmów, które toczą się dookoła. Niepewność, która dotyczy kolejnych etapów epidemii, rozciąga się na wiele sfer życia. Czy duży kongres branżowy odbędzie się w listopadzie stacjonarnie, tak jak chcą jego organizatorzy? Pewności nie ma. Czy 2 września uczniowie rozpoczną naukę w budynku szkoły? Na decyzje trzeba poczekać, resort zdrowia odpowiada, że pod uwagę brane są różne scenariusze, jednym z nich jest nauka hybrydowa. Czy można swobodnie planować wyjazd na urlop do Bułgarii w październiku? Można, lecz z dużą ostrożnością i świadomością, że za trzy miesiące hotele nad Morzem Czarnym i wyjazdy za granicę mogą nie być dostępne tak łatwo jak teraz.

Choć aktualna sytuacja epidemiczna jest dobra i restauracje, baseny, dyskoteki, kluby fitness czy pensjonaty zapraszają do siebie klientów, odpowiedź na pytanie, c...

