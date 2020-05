Lato w pięciu smakach materiały prasowe

Kamil Brzózka

Początki międzynarodowej rozpoznawalności tego wywodzącego się z Australii kwartetu związane były z występami w roli supportu zespołu One Direction. Jednak muzyka 5 Seconds Of Summer znacznie wykracza poza ramy stereotypowego boysbandu. Ich czwarty studyjny album przypadnie do gustu miłośnikom takich grup i artystów, jak One Republic, Panic! At The Disco, Savage Garden czy nawet The Weeknd.