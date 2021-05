Samotność w miłości

Wtorek, 1 stycznia 1856. Bez krztyny dumy i cienia nadziei zaczynamy kolejny rok" – pisze w swoim dzienniku Abigail.

Bohaterka „Świata, który nadejdzie" mieszka z mężem w małej osadzie na północy stanu Nowy Jork. Kilka miesięcy wcześniej małżeństwo zmierzyło się z tragedią – śmiercią córeczki. Trwają w związku, ale coraz bardziej się od siebie oddalają. Życie to dla Abigail monotonna codzienność, praca w zagrodzie, dojenie krów, gotowanie. To cisza przy kolacji, gdy ludzie niewiele mają sobie do powiedzenia. I ten zeszyt, w którym rozmawia sama ze sobą, zapisuje swoje emocje i tęsknoty.

Tak jest aż do chwili, gdy niedaleko jej domu zamieszkują nowi sąsiedzi. Rudowłosa Tallie, ciekawa i pełna energii, jest w swoim małżeństwie równie niespełniona jak Abigail. Kobiety zbliżają się, z każdym dniem stają się dla siebie coraz ważniejsze. Ich przyjaźń zamienia się w miłość, namiętność. Ale są przecież mężowie, którym ślubowały wierność. Oni mają swoje prawa, a XIX-wieczna rzeczywistość im sprzyja. Uczucie rodzące się między Abigail i Tallie nie może się udać....

