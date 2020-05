Mieliśmy poczekać kilka miesięcy, a zrobiła się z tego cała epoka. Obaj z synem na początku grudnia zgodnie stwierdziliśmy, że to jeszcze nie ten moment, że wejdziemy razem do tajemniczego ogrodu, przeczytamy razem do końca powieść Frances Hodgson Burnett, kiedy świat za oknem będzie miał w sobie więcej i z ogrodu, i z tajemnicy. Od kiedy zima razem ze śniegiem straciła sobie tylko właściwą treść, stała się niczym innym jak tylko wielką poczekalnią; poprzedni cykl jeszcze się nie zamknął, nowy – wciąż nie rozpoczął. Świat sprawdza naszą cierpliwość, bierze nas na przeczekanie.

No to zaczekaliśmy. Od pewnego czasu z obawą, czy wiosna również nie zamierza dostosować się do wymogów roku zarazy. Skoro fraza „zostań w domu" została tyle razy powtórzona we wszystkich językach, to musiała przecież dotrzeć również do uszu drzew i kwiatów. Ale nawet jeśli tak było, to nie przyłączyły się one do tamtego chóru, a zamiast tego powtórzyły swoją własną, starą jak świat pieśń. I mogliśmy dokończyć „Tajemniczy ogród". Przypomnieć sobie, że ta historia również zaczęła się od zarazy, epidemii cholery, która w dalekich Indiach pochłonęła życie rodziców małej Mary Lennox.

Ale to dopiero pierwszy akt tej drugiej, dziejącej się gdzieś jednocześnie pod spodem i dużo powyżej książkowych zdarzeń, postaci i miejsc opowieści. Historii o wielkiej wspólnocie losu, łączącej przyrodę i ludzi. Zatrutym powietrzu i jałowej ziemi kolonializmu, który ma do zaoferowania tylko przepych, władzę i śmierć. A wszystko to równie niezasłużone ...

