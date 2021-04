Robert Mazurek: Odezwa semicka

Nie będzie w Polsce dobrze, dopóki nie rozstrzela się 300 tysięcy łajdaków – taką receptę stawiał jeden z największych polskich myślicieli, Franc Fiszer. – Bój się Boga, Franc, a co, jeśli nie znajdziemy 300 tysięcy? – Trudno, najwyżej dobierze się z uczciwych – odparł nieco tylko zafrasowany mistrz.

I jakkolwiek idea wycięcia w pień łajdaków zawsze wydaje się kusząca, to jednak nie rozwiązuje problemu. No bo kim ich zastąpić? Ha, tu w sukurs prorokowi przychodzi z nieśmiałą propozycją moja osoba. Otóż należy sprowadzić do Polski ze dwa, trzy tysiące Żydów – niech przejmą Sejm, Senat, rząd, najważniejsze stanowiska w administracji, sejmiki. Nie będę się spierał o liczby, ale tysiąc to absolutne minimum.

Tu wcale nie chodzi o to, że Żydzi mają łeb do interesów albo inne stereotypy „Żyda z pieniążkiem", to nie tak. I w ogóle nie chodzi o historię, wspólną czy oddzielną, chodzi o współczesność. Jeżeli jest bowiem w ostatnim półwieczu przykład państwa, które odniosło spektakularny sukces, w dodatku niezwiązany z nagłym zalaniem go ropą naftową wypływającą z każdej dziury, to bez wątpienia jest to Izrael. Jasne, poprawiła się jakość życia w Malezji, ale to wciąż trzeci świat, postępem imponują Chile, a zwłaszcza Singapur, ale u podstaw to jednak zamordyz...

