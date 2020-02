Metal, horrory i strzelanki

Pisarz Łukasz Orbitowski poleca w "Plusie Minusie".

W dzieciństwie zaraziłem się fantastyką. Moja ciocia pracowała w kinie i dzięki temu spędzałem tam całe dnie. Oglądając „Obcego", prawie zjadłem oparcie fotela, tak byłem przejęty. „Obcy – 8. Pasażer »Nostromo«" w reżyserii Ridleya Scotta i „Obcy – decydujące starcie" Jamesa Camerona to najlepsze części serii. Jednak moim ukochanym filmem sci-fi jest „Coś" Johna Carpentera. Ale już „Gwiezdne wojny", w dużym uproszczeniu, to fantastyka dla dzieci. „Obcy" wydaje się być skierowana do starszego odbiorcy.









Jestem dzieckiem generacji VHS, oglądałem na kasetach po dwa filmy dziennie. Kiedyś razem z kolegą znaleźliśmy w internecie człowieka, który miał pełno ezoterycznych horrorów, które w Polsce były niedostępne. Zrzuciliśmy się na nagrywarkę dla niego, żeby nam je wysłał. Na koniec okazało się, że marzenia o tych filmach były znacznie piękniejsze niż same filmy.

Dobrych filmowych horrorów jest wiele, z książkami jest go...

