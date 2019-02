Profesor też człowiek

Polski poeta oświeceniowy Ignacy Krasicki wierzył, że bawiąc, należy uczyć, a ucząc, bawić. Zapewne nie miał na myśli gier planszowych, które w jego czasach służyły hazardowi. Dziś pomagają dzieciom przyswoić reguły ortografii, opanować podstawy matematyki czy poznać przepisy niezbędne do zdobycia karty rowerowej.

„Cytosis" jest dużo ambitniejszym projektem. Przenosi graczy do wnętrza ludzkiej komórki i pokazuje, jak ona funkcjonuje. Zabawa polega na gromadzeniu surowców niezbędnych do produkcji hormonów i enzymów. Aby je zdobyć, trzeba umiejętnie rozmieścić swoich miniaturowych robotników i sięgnąć po „skarby" przed innymi graczami. Przekształcanie mRNA na białka czy przenoszenie pęcherzyków z szorstkiej bądź gładkiej siateczki śródplazmatycznej do aparatu Golgiego i dalej do błony komórkowej to kolejne z atrakcji przygotowanych przez twórców gry. Początkowo może się to wydawać skomplikowane, ale z czasem staje się intuicyjne. Wiedza sama wchodzi do głowy, choć nie dominuje nad rozgrywką, bo zabawa jest tu najważniejsza.

Do gry dołączono rozszerzenie zatytułowane „Virus", które zawiera trzy niebezpieczne wirusy atakujące co jakiś czas organizm. W zależności od wyniku rzutu kostką choroba może pozbawić gracza części surowców lub mu ich dostarczyć. Na sz...