Piotr Zaremba: Podzieleni po tragedii. Reakcje straszniejsze niż przyczyny Gdańsk w żałobie, poniedziałek 14 stycznia, dzień śmierci prezydenta PAP

Do PiS: Zaniechajcie jątrzącej propagandy. Do opozycji: Nie opowiadajcie, że to PiS zabił prezydenta Adamowicza. Do jednych i drugich: Spróbujcie być bardziej empatyczni.

Kiedy w mediach społecznościowych niedzielnym wieczorem pojawiła się wiadomość o ataku nożownika na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, natrafiłem na wpis internetowego dziennikarza sympatyzującego z prawicą. Obwieścił, że bardzo mu przykro z powodu tego, co się stało, ale winna jest lewica, bo to ona propaguje nienawiść. Więc to ona ma krew na rękach. Z kolei pierwszy komentarz pod jego wpisem niósł przesłanie jeszcze mniej skomplikowane: „Należało mu się". Setki ludzi, instytucji, całych redakcji próbowały jako reakcję inicjować milczenie. Bezskutecznie: dyskusja nad pomysłem, aby choć chwilę pomilczeć, natychmiast zmieniała się w ciąg argumentów i kontrargumentów, dlaczego milczeć nie można, bo winny jest TAMTEN. Mord jak bardzo polityczny? Mord jak bardzo polityczny? Już tej pierwszej nocy zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej" Jarosław Kurski, człowiek ważniejszy od przywołanego na początku komentatora, postawił tezę o „zaplanowanej zbrodni politycznej...