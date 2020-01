Ataki na Grodzkiego. Śmierć Adamowicza niczego nas nie nauczyła

Czasy niedoboru mamy za sobą. Ale resentyment pozostał i to właśnie on jest etycznym tłem, na którym rozgrywa się hejt na marszałka Grodzkiego. Hejt wobec lekarzy w Polsce dotąd niespotykany. A przecież funkcje publiczne ważni przedstawiciele tego zawodu w trzydziestoleciu już pełnili. Pominę ministrów zdrowia – Religę, Maksymowicza, Łopińskiego, Zembalę czy dziś Szumowskiego. Ewa Kopacz była nawet premierem. A Stanisław Karczewski, przed Tomaszem Grodzkim – marszałkiem Senatu. Teoretycznie z tych osób każda mogła być potencjalnym celem takiego hejtu, ale wobec żadnej nie miał on dotąd miejsca. Owszem, próbowano zabić w ten sposób przed laty Jerzego Owsiaka, atakowano Donalda Tuska i śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Grunt do bezprecedensowych ataków na polityków obu skonfliktowanych stron pojawił się po tragedii smoleńskiej, wtedy wszyscy nagle zwariowaliśmy. Ale przyszło też otrzeźwienie, refleksja, po zeszłorocznej tragedii w Gdańsku, przy okazji finału Wielkiej Orkiestry, kiedy zamordowano śp. Pawła Adamowicza. Wtedy, w czasie pogrzebu, w gdańskiej katedrze spojrzeli sobie w oczy polityczni przeciwnicy. Wydawało się przez moment, że ta chwila powagi zadziała jak lekarstwo, że ta zbrodnia czegoś nas nauczy.

Nie nauczyła. Ataki na Grodzkiego to echo tamtej nienawiści do zamordowanego prezydenta Gdańska. Nie mam wątpliwości, że hejt na Tomasza Grodzkiego jest dzieckiem polityki. Prawica nie może się pogodzić z większością opozycji w Senacie. Grodzki stał się więc symbolicznym celem. Angażuje się przeciw niemu cały mechanizm propagandy mediów rządowych, szczuje, wyciąga jakieś sprawy sprzed lat, nagłaśnia je bez dowodów, dziennikarskich śledztw, przedstawia, jakby były bezdyskusyjnymi faktami. I tak to przyjmują z rąk dziennikarzy ludzie bezbronni wobec propagandy.