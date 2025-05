Poseł opisał też swoją interwencję w rozmowie z Wirtualną Polską. Przekazał, że udał się do szkoły, by porozmawiać z dyrekcją, po tym, jak otrzymał informację od rodzica. Zapewnił, że wszystko odbywało się „spokojnie i kulturalnie”. - Weszliśmy porozmawiać, ale pani dyrektor uciekła w ciągu 30 sekund. Wszystko, co burmistrz napisał, jest nieprawdziwe. Nie było nagrywania dzieci. To jest placówka publiczna i chcieliśmy zadać pytanie o ściąganie godła, bo taki mamy obowiązek - powiedział. Dodał, że gdy dyrektor wyszła z gabinetu, interweniujący także wyszli i pojechali do burmistrza, „ale go nie było”.

Tłumacząc się z nieobecności Grzegorz Pietruczuk pisał w mediach społecznościowych, że było po godzinie 16:00, a on był „w drodze na kolejne spotkanie służbowe”. - Burmistrza nie było wtedy szkole, wszystko, co napisał to fake news - mówił WP poseł Kowalski.

Do interwencji Kowalskiego odniósł się jego klubowy kolega poseł Dariusz Matecki, który w serwisie X zwrócił się do Grzegorza Pietruczuka. „Pańskim zdaniem było to przekroczenie kompetencji posła? Na jakiej podstawie? Poseł ma pełne prawo do kontroli, interwencji w szkołach publicznych, w tym na uczelniach wyższych. Jest to opinia prawników z Biura Analiz Sejmowych” - napisał. „Jeśli chcecie ściągać krzyże, godła - nie damy wam tego zrobić” - dodał.

MEN: Zarzuty ws. godła nieprawdziwe

Komentarz na temat incydentu umieściło też Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz jego szefowa, Barbara Nowacka (KO). Resort podkreślił, że szkoła jest miejscem, które powinno być wolne od prowadzenia kampanii wyborczej i happeningów politycznych. „Wtargnięcie do szkoły podstawowej w Warszawie na Bielanach, które potem wprost wykorzystano do ataku na kandydata w wyborach jest niedopuszczalne” - czytamy.

W tekście zaznaczono, że zarzuty podnoszone przez polityków są nieprawdziwe. „Przypominamy, że Godło RP umieszcza się w salach lekcyjnych, również w trakcie egzaminów. Żaden organ w szkole lub samorządzie lokalnym nie wydał innej decyzji w tej sprawie” - zaznaczono. „MEN we współpracy z kuratoriami oświaty i samorządami dołoży wszelkich starań, żeby nikt nie zakłócał przebiegu egzaminów w szkołach, w tym rozpoczynającego się we wtorek egzaminu 8-klasisty” - zadeklarowano.