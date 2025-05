„Polska na prochach”: Siatki pełne recept i leków

Lekomania polska, o której pisze dziennikarz Arkadiusz Lorenc, bierze się stąd, że wielu pacjentów z jednej strony nie przyznaje się, co bierze, a z drugiej część lekarzy nie sprawdza, jakie leki zalecili medycy innych specjalizacji. Do tego dochodzi problem nierozważnego samoleczenia. Atutem książki jest to, że wnioski oparte są na danych firm, które analizują polski rynek leków. Na przykład sprzedaż benzodiazepin, które działają uspokajająco i przeciwlękowo, między rokiem 2019 a 2023 wzrosła prawie o jedną trzecią.