Dystrybucja świata w streamie materiały prasowe

Bartosz Suwiński

Szczepan Kopyt to – by posłużyć się rozpoznaniem Jacka Dukaja – trybun epoki wychodzenia z pisma. Jego poezja jest świadectwem nokautu zadanego narracji. Jakby za ostatnim wersem czaiło się już tylko widmo, a nie żywy człowiek, z którym można wymienić słowa na uczucia, zdania na sens. Język tej poezji znakomicie przylega do naszej współczesności – przemielony przez internet, czerpie zapasy z mowy blogów i aplikacji, czatów i korporacyjnej nawijki. To hałas współczesnego miasta z jego zdyszanym oddechem, rwanym tętnem, wymiętolonym jak paragon słowem, rozproszonymi mieszkańcami.