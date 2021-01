Czy możliwa jest rewolucja młodych

„Podobnie jak przed pięcioma laty tymczasowy ideowy sojusz z młodymi pomógł wynieść do władzy prawicę, tak i antydziaderskie przebudzenie w najbliższych wyborach może pomóc ją od niej odsunąć” – pisze Piotr Trudnowski w najnowszym magazynie „Plus Minus”. Co przez te minione pięć lat się zmieniło: młodzież czy sytuacja w Polsce? Patrząc po hasłach na protestach po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, największą frustrację młodych skupia na sobie partia rządząca. Jak to się stało, że w kilka lat udało jej się właściwie całkowicie utracić poparcie najmłodszych wyborców?

Poniżej dalsza część artykułu