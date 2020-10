Wolny seks. Wyzwolenie czy zniewolenie człowieka? AdobeStock

Aleksander Bobko

Współczesne trendy wpychają seksualność w przestrzeń taniej komercji, skłaniają do wyzbywania się wszelkich zahamowań, bo przecież głównym celem seksualności jest czynienie naszego życia bardziej przyjemnym. Na podstawie jakich wartości odnieść się do nowej rzeczywistości: czy zrzucenie tradycyjnych ograniczeń prowadzi do wyzwolenia człowieka, czy też przeciwnie – „wolny seks" otwiera drogę do jego zniewolenia?