Schetyna zaprasza Kaczyńskiego. "Proszę się nie bać"

- Panie prezesie, proszę się nie bać - powiedział Schetyna. - Opinia publiczna oczekuje takiej debaty, żeby pokazać czym różni się wizja Koalicji Obywatelskiej i PiS-u - dodał.

Schetyna zapewnił, że stanąłby do debaty również z innymi liderami. - Zawsze tak, jeżeli będą reprezentowane wszystkie komitety. To jest sól polityki i sól kampanii wyborczej - tłumaczył.

Jednocześnie uważa, że debata bez Zjednoczonej Prawicy. - Nie można dyskutować w gronie opozycyjnym. Trzeba pokazać swój pogląd w kontrze do tego, co dzisiaj dzieje się i co jest polityką PiS przez ostatnie cztery lata - powiedział.