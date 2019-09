Liga Europy. Droga do Gdańska

Cracovia odpadła już w pierwszej rundzie eliminacji, Lechia Gdańsk i Piast Gliwice w drugiej, ale to nie oznacza, że kogokolwiek pokonały. Po prostu od tego etapu rozpoczynały walkę o Ligę Europy – Lechia jako zdobywca Pucharu, Piast po porażce w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Do czwartej rundy kwalifikacji – decydującej o awansie do fazy grupowej – dotarła tylko Legia. W dużej mierze dzięki świetnej defensywie – w ośmiu meczach eliminacji LE drużyna Aleksandara Vukovicia straciła tylko jednego gola: w doliczonym czasie gry ostatniego meczu w Glasgow. I ta jedna bramka zadecydowała o tym, że trzeci rok z rzędu żadnego polskiego klubu nie będzie nawet w Lidze Europy.

