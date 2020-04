Sto lat temu powstał Ruch Chorzów

Teoretycznie to nie była dobra pora na sport. Polska jeszcze lizała rany po wojnie, dopiero tworzyła zręby państwowości, walczyła z grypą hiszpanką, która zbierała żniwo większe niż dziś koronawirus. Toczyła się wojna z bolszewicką Rosją, Śląsk miał już za sobą pierwsze powstanie i szykował się do następnego.

I właśnie dlatego Komitet Plebiscytowy wystosował apel do polskich mieszkańców Górnego Śląska o zakładanie klubów sportowych. Miały rywalizować z Niemcami, ale też krzewić polskość, dbać o tradycję, a przede wszystkim prowadzić akcję agitacyjną przed czekającym mieszkańców Śląska plebiscytem w sprawie przynależności tych ziem do Polski lub Rzeszy.

Barwy Śląska

Założono go podczas zebrania w istniejącym wciąż budynku Miejskiego Domu Kultury w Chorzowie-Batorym. W roku 1920 to był Dom Związkowy w miejscowości Bismarchutte/Hajduki. Nazwa klubu nawiązywała do powstań, a kolor niebieski do barw Śląska. W plebiscycie członkowie Ruchu głosowali za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski. Wielu walczyło dla tej idei w powstaniach.