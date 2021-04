Marek Papszun: Przyzwyczaić się do domu

Długo się trzymaliśmy, przez ponad rok epidemii mieliśmy tylko dwa zachorowania i nagle zostaliśmy w jednej chwili zdekompletowani. Bardzo chcieliśmy zmierzyć się ze Stalą Mielec w pierwotnym terminie, zrobiliśmy sobie kłopot, przekładając ten mecz, ale staliśmy pod ścianą. Zostało mi dwóch stoperów i trudno byłoby w takiej konfiguracji zagrać trójką obrońców. Spadło to na nas jak grom z jasnego nieba. Zrobiliśmy standardowe testy i okazało się, że dwóch lub trzech piłkarzy miało pozytywne wyniki. Od razu ich odseparowaliśmy, ale następnego dnia kolejni gracze byli chorzy. Wprowadziliśmy wszystkie procedury, indywidualizację zajęć, i sytuację udało się opanować

do dyspozycji?

Trawa jest już praktycznie prawie rozłożona. Wszystko wskazuje na to, że się uda.

To wiele zmieni?

Z jednej strony to bardzo optymistyczne, że wracamy do domu, a z drugiej – paradoksalnie – będziemy się musieli przyzwyczaić do nowej sytuacji. Dla nas codziennością w ostatnim czasie były mecze w Bełchatowie. Przez pewien czas nowy stadion może nie być dla nas atutem, bo i boisko, i otoczenie przy Limanowskiego będą dla nas nowe. Na pewno odpadną jednak uciążliwe podróże. Mamy też nadzieję, że szybko na trybuny wrócą kibice.