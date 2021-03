Eliminacje mistrzostw świata. Syn marnotrawny nie wraca

Selekcjoner mistrzów świata Didier Deschamps po długiej przerwie powołał do kadry Ousmane'a Dembele i Thomasa Lemara, nie zapomniał zaprosić też wracającego po kontuzji Paula Pogby, ale Karima Benzemę konsekwentnie pomija. – Nie potrafię tego zrozumieć. Ale dla mnie to lepiej, że Karim zostaje w Madrycie i będzie z nami trenował – przyznaje prowadzący Real Zinedine Zidane.

Benzema jest w znakomitej formie, strzelał gole w każdym z sześciu ostatnich meczów, to jemu Królewscy zawdzięczają, że wciąż są w grze o mistrzostwo Hiszpanii i Champions League. Ale Deschamps pozostaje nieugięty. Nie powołuje go od czasu głośnej afery związanej z szantażowaniem kolegi z reprezentacji Mathieu Valbueny. Nie skorzystał z pomocy Benzemy na Euro 2016, nie zabrał go na mundial w Rosji i nie zabierze też na zbliżające się mistrzostwa Europy ani na mundial w Katarze. Można zaryzykować stwierdzenie, że Benzema szybciej zagra z Kylianem Mbappe w Realu niż w reprezentacji.