Liga Mistrzów: Thriller w Turynie, Juventus za burtą

Juventus chciał uniknąć kolejnego szybkiego pożegnania z rozgrywkami, ale zamiast rzucić się do odrabiania strat, znów musiał gonić wynik. W 19. minucie Szczęsnego z rzutu karnego pokonał Sergio Oliveira i mistrzowie Włoch potrzebowali co najmniej dwóch goli, by przedłużyć nadzieje na awans.

Juventus musiał odpowiedzieć dwiema bramkami, odpowiedział tylko jedną. Czy to niepowodzenie okaże się kosztowne dla trenera Andrei Pirlo i czy Cristiano Ronaldo po kolejnej wpadce drużyny nie poszuka wyzwań gdzie indziej? Dowiemy się w najbliższych miesiącach.

Awans Borussii nosi imię Erlinga Haalanda. 20-letni Norweg we wtorek strzelił trzeciego i czwartego gola w dwumeczu z Sevillą. W tym sezonie ma już dziesięć trafień w Lidze Mistrzów i duży apetyt na więcej. Przeszedł też do historii jako najszybszy zdobywca 20 bramek w rozgrywkach, wystarczyło mu do tego ledwie 14 spotkań. Jako pierwszy w historii rozgrywek zrobił to przed 21. urodzinami.

Haaland zachował chłodną głowę, bo sędzia najpierw nie uznał mu drugiego gola, wrócił do wcześniejszej sytuacji i podyktował rzut karny, a potem kazał mu powtórzyć jedenastkę obronioną przez Bono, uznając, że Marokańczyk za wcześnie wyszedł z bramki.

LIGA MISTRZÓW - REWANŻE 1/8 FINAŁU

Juventus - Porto 3:2

(F. Chiesa 49 i 63, A. Rabiot 117 - S. Oliveira 19-z karnego i 115)

Pierwszy mecz 1:2, awans Porto

Borussia Dortmund - Sevilla 2:2

(E. Haaland 35 i 54-z karnego - Y. En-Nesyri 69-z karnego i 90+6)

Pierwszy mecz 3:2, awans Borussii