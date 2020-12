Lewandowski ustrzelił "Wilki". 250 gol Polaka w Bundeslidze

Onet przypomina, że Lewandowski w meczach z "Wilkami" często popisuje się skutecznością - to właśnie Wolfsburgowi pięć lat temu "Lewy" strzelił pięć goli w dziewięć minut - wyczyn ten przeszedł do historii niemieckiej ekstraklasy.

Tym razem Lewandowski zdobył dwa gole - pierwszy, zdobyty w 45. minucie - był 250. bramką kapitana reprezentacji Polski w Bundeslidze.

Gol Polaka był bramką wyrównującą, ponieważ pierwsi - nieoczekiwanie - do siatki trafili goście. W 5. minucie błąd popełnił Leroy Sane, który stracił piłkę we własnym polu karnym. Wykorzystał to Bote Baku, który podaniem uruchomił Kevina Mbabu, a jego dośrodkowanie na gola zamienił Maximilian Philipp.