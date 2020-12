La Liga: Barcelona przegrywa. Do lidera traci 12 punktów

Barcelona po 10 meczach ma na koncie zaledwie 14 punktów, zajmuje 7. miejsce w tabeli a do liderującego Atletico Madryt traci 12 punktów. Przygoda Ronalda Koemana w roli trenera "Dumy Katalonii" nie zaczyna się zbyt dobrze.

Barcelona rzuciła się do odrabiania strat - ale brakowało jej skuteczności. Dopiero w 57. minucie udało się doprowadzić do wyrównania za sprawą zawodnika Cadiz, Pedro Alacali, który skierował futbolówkę do swojej bramki.

W 63. minucie gospodarze zadali jednak drugi cios za sprawą Alvaro Negredo.

Dzięki wygranej Cadiz awansował na piąte miejsce w tabeli.