Mecz Polska - Ukraina. Rywale grali, kadra Brzęczka wygrała

Reprezentacja Polski nigdy wcześniej nie grała w takim składzie. Jerzy Brzęczek oszczędzał siły Łukasza Fabiańskiego i Wojciecha Szczęsnego, Kamila Glika, Roberta Lewandowskiego, Grzegorza Krychowiaka, Kamila Grosickiego. W pierwszej jedenastce wybiegli na boisko zawodnicy z dziesięciu różnych klubów. Dla Roberta Gumnego i Przemysława Płachety to był debiut.

Trudno w tej sytuacji o ładną grę, tym bardziej, że Ukraińcy, mimo że też nie w optymalnym składzie, byli lepsi technicznie, szybsi, trzech graczy Szachtara Donieck dobrze się rozumiało, a Andrij Jarmolenko sprawdzał się w roli dyrygenta. To do nich należała przewaga. W pierwszej połowie oddali pięć celnych strzałów, a my dwa.

Polacy mieli sporo szczęścia. Gdyby w 11. minucie Jarmołenko wykorzystał rzut karny, być może to goście zostaliby zwycięzcami. Ale trafił w słupek. Na przebieg gry to nie wpłynęło - Ukraińcy wciąż piłkę sobie podawali, a my im przeszkadzaliśmy. Jacek Góralski i Mateusz Klich robili to bardzo dobrze, ale przede wszystkim to był mecz mającego dużo pracy bramkarza Łukasza Skorupskiego.