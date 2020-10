Liga Mistrzów. Polska maszyna i mściciel z Urugwaju

Wszedł na szczyt, a teraz rusza w dalszą pogoń za rekordami. Jeszcze tej jesieni powinien awansować na strzeleckie podium wszech czasów. W Champions League przez dziewięć lat uzbierał 68 goli, do Raula traci trzy. Przed nimi są już tylko Leo Messi (115 – do wczorajszego meczu z Ferencvarosem) i Cristiano Ronaldo (130).

– Najbardziej boli sposób, w jaki dano mi odczuć, że wyrzucają mnie z klubu. Dzięki Atletico znów jestem szczęśliwy – przekonuje Urugwajczyk, który w czterech meczach ligowych strzelił trzy gole. Trafia średnio co 54 minuty, ma lepsze wejście do drużyny niż jej byli snajperzy: Antoine Griezmann, Diego Forlan i Radamel Falcao. A teraz dostał jeszcze szansę, by odegrać się na Bawarczykach.

Nie spodziewał się, że okazja do rewanżu nadarzy się tak szybko. Po tym jak kontuzji doznał Diego Costa, to na nim przez kilka najbliższych tygodni spoczywać będzie odpowiedzialność za grę ofensywną.

Do rywalizacji przystępują dziś także inni kandydaci do trofeum: Real, Manchester City i Liverpool, który jedzie na mecz z Ajaxem. Oba zespoły zdobyły łącznie dziesięć Pucharów Mistrzów i aż trudno uwierzyć, że będzie to dopiero ich trzecie spotkanie – pierwsze od ponad pół wieku, kiedy to trzy gole strzelił obecny patron stadionu w Amsterdamie Johan Cruyff, wprowadzając Ajax do ćwierćfinału.