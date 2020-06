Napoli chce od Juve 30 mln euro i Bernardeschiego za Milika?

Zdaniem Venerato Napoli nie sprzeda Milika za mniej niż 50 mln euro, chyba że Juventus zgodzi się na to, by elementem transakcji było przejście do Napoli Bernardeschiego.

Milik w Juventusie miałby wzmocnić siłę ataku tej drużyny po spodziewanym odejściu Gonzalo Higuaina po zakończeniu sezonu. W Turynie mógłby liczyć na zarobki rzędu 5 mln euro.

Kontrakt Milika z Napoli wygasa 30 czerwca 2021 roku - wówczas Milik może odejść z klubu za darmo.