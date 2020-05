Bundesliga: Lewandowski trafia do siatki co 82 minuty i 43 sekundy

Mimo to pobicie przez Lewandowskiego rekordu Bundesligi pod względem liczby goli zdobytych w sezonie może być trudne. W sezonie 1971/1972 Gerd Mueller trafił do bramek rywali 40 razy, a na analogicznym etapie sezonu (na pięć meczów przed końcem rozgrywek) miał na koncie 33 trafienia. Aby wyrównać rekord Muellera Lewandowski musiałby w czterech meczach trafiać do siatki dwa razy, a w jednym popisać się hattrickiem.

