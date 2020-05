Kamil Glik wróci do Serie A? Fotorzepa, Piotr Nowak

Kamil Glik może ponownie zostać piłkarzem Torino FC - pisze Onet, powołując się na serwis Calciomercato.com. To pokłosie decyzji o tym, że sezon ligowy we Francji nie zostanie dokończony co odbija się na finansach francuskich klubów (Glik jest od 2016 roku piłkarzem Monaco).