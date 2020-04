Rasiak na liście najgorszych piłkarzy sprowadzonych do Premier League

"Gracz mógłby się kłócić, że wystąpił tylko osiem razy w Premier League, i nigdy nie dano mu właściwej możliwości (pokazania swoich umiejętności - red.) na White Hart Lane (stadion Tottenhamu Hotspur). Jego kariera od tego czasu jednakże wskazuje, że w ogóle nigdy nie powinien tam trafić" - czytamy w "FourFourTwo".

Za najgorszego gracza sprowadzonego do Premier League uznano Aliego Die, który trafił do Southampton twierdząc, że jest kuzynem Geroge'a Weaha. Graeme Souness, ówczesny menadżer "Świętych", postanowił skorzystać z jego usług - i wpuścił go na murawę w meczu z Leeds, w którym kontuzji doznał słynny Matthew Le Tissier. Die spędził na boisku 52 minuty - podczas których wykazał się tak niskimi umiejętnościami (Le Tissier, obserwując go z ławki, miał wrażenie, że Die ucieka przed piłką), że nigdy więcej na murawie w Premier League się nie pojawił. Zagrał jeszcze osiem meczów dla Gateshead F.C. - i na tym jego piłkarska kariera się skończyła.

Rasiak do Tottenhamu trafił z Derby County - w tym klubie grającym wówczas na zapleczu Premier League zagrał 41 razy zdobywając 18 goli. Po nieudanej przygodzie z Tottenhamem trafił do Southampton (w 78 meczach zdobył 28 goli). Na Wyspach grał jeszcze w drużynie Bolton Wanderers, Watford i Reading. Karierę kończył w Polsce.

Rasiak 37 razy zagrał w reprezentacji Polski, dla której zdobył 8 goli. W barwach reprezentacji zagrał na mundialu w 2006 roku.