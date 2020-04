Fabio Cannavaro: nikt z nas nie jest Supermanem

Były włoski piłkarz, a obecnie trener od 2014 roku (z półroczną przerwą na pobyt w Arabii Saudyjskiej) pracuje w Chinach, gdzie jest trenerem Guangzhou Evergrande. Szybciej więc od większości pozostałych rodaków przekonał się czym tak naprawdę jest epidemia koronawirusa. - Jak tylko wybuchła ona w Chinach, czułem, że Włosi są przekonani, iż z nimi będzie wszystko w porządku. Wszyscy myśleliśmy, że nas to nie dotknie. Ja też nie doceniłem choroby. Początkowo sądziłem, że to jak grypa. Jak bardzo się wszyscy myliliśmy - pisze Cannavaro na portalu "The Players' Tribune".

- Teraz jesteśmy w środku walki, którą musimy stoczyć wspólnie. A to oznacza, że musimy wydobyć najlepsze wersje samych siebie (...). Włochy to niesamowity kraj ze wspaniałymi krajobrazami, klimatem pozwalającym spędzać mnóstwo czasu na zewnątrz, ze znakomitą modą, jedzeniem. Ale to dobre życie czasami sprawia, że osiadamy na laurach. Niekiedy zwracamy uwagę tylko na siebie zamiast myśleć o wspólnym dobru. A to sprawia, że marnujemy nasz potencjał - przekonuje 46-latek cytowany przez Onet.