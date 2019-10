Legia - Wisła: klasyk lekko posiniaczonych

Wicemistrzowie Polski tydzień temu na własnym boisku pokonali Lecha Poznań. Zagrali dobrze, potrafili odrobić straty, a decydującą bramkę zdobył debiutant Maciej Rosołek. Kibice wracali do domów w lepszych humorach niż byli idąc na stadion, a piłkarze i trenerzy Legii mogli odetchnąć.

Trener Aleksandar Vuković w piątek na spotkaniu z dziennikarzami przestrzegał jednak przed popadaniem w euforię, bo to tylko jedno zwycięstwo, wprawdzie w prestiżowym pojedynku i nad trudnym rywalem, ale jego drużyna przegrała w sezonie już tyle meczów, że nie ma prawa lekceważyć nikogo.

- Ostatni mecz obu drużyn skończył się zwycięstwem rywali 4:0, a Wisła się od tego czasu bardzo nie zmieniła. To jest tak wyrównana liga, że drużyny, które przegrywają pięć razy z rzędu nie różnią się za bardzo od zespołów, które mają serię zwycięstw. Dzisiaj na pewno nie stwierdziłbym, że Wisła Kraków jest słabsza od Wisły Płock, a ich wyniki się różnią. Jeśli mielibyśmy grać w niedzielę z Płockiem, to nikt by nie mówił o lekceważeniu przeciwnika. Chcę o tym z drużyną rozmawiać, bo niedocenianie rywala, zwłaszcza takiego jak Wisła Kraków jest nierozsądne. Przegraliśmy już wiele spotkań, a jeśli wygrywamy to na ogół jedną bramką, więc dla nas każdy mecz jest trudny. Jeśli tego nie rozumiemy, to znaczy, że coś z nami jest nie tak - mówił szkoleniowiec Legii.