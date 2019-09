Serie A: Krzysztof Piątek znów strzela

Porażka z Milanem to pierwsza przegrana klubu z Werony w tym sezonie. Do przegranej przyczyniło się to, że od 21 minuty Hellas musiało grać w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartkę po niebezpiecznym zagraniu nakładką obejrzał Mariusz Stępiński.

Losy spotkania rozstrzygnęły się w 68. minucie, gdy Koray Gunter zablokował ręką strzał Hakana Calhanoglu. Rzut karny na gola pewnie zamienił Piątek.

W końcówce spotkania Piątek zdobył jeszcze drugiego gola, ale sędzia nie uznał go dopatrując się faulu na bramkarzu w sytuacji, w której Polak dobił do bramki strzał Calhanoglu.

W 90. minucie z boiska wyrzucony został Davide Calabria - i obie drużyny kończyły mecz w osłabieniu.

Milan po trzech seriach gier z sześcioma punktami na koncie zajmuje siódme miejsce w tabeli.