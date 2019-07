16-latek z Polski jedzie na obóz z pierwszym zespołem Liverpoolu

Po podpisaniu ze zwycięzcami Ligi Mistrzów czteroletniego kontraktu Ojrzyński pojechał z "The Reds" na zgrupowanie do USA. Teraz Juergen Klopp włączył go do kadry, która udaje się na kolejne zgrupowanie, do Evian.

W kadrze na obóz w Evian jest jeszcze trzech innych bramkarzy: Alisson Becker, Simon Mignolet i Daniel Atherton.

Bramkarzem Liverpoolu jest też Kamil Grabara, który przed sezonem został wypożyczony do Huddersfield.