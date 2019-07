VII Mistrzostwa Świata dzieci z Domów Dziecka. Mundial za jeden uśmiech

O sukces nie będzie jednak łatwo, bo w grupie są trudni przeciwnicy: Japonia, Niemcy, Serbia, Estonia, Irlandia, Belgia oraz Litwa. Wszyscy podkreślają jednak, że najważniejsza jest dobra zabawa. Miłość do piłki może się przerodzić w pomysł na dorosłe życie. Od zeszłego roku Stowarzyszenie współpracuje z PZPN i dla starszych zawodników, którzy nie mogą już grać w turniejach, organizowane są kursy UEFA C. To licencja, która uprawnia już do samodzielnej pracy w zawodzie.

Mecze mistrzostw świata w sobotę 13 lipca będą rozgrywane na boisku OSiR Targówek przy Łabiszyńskiej (Warszawa jest partnerem strategicznym turnieju), a finały odbędą się na stadionie Legii. Organizatorzy zapraszają na trybuny wszystkich chętnych, nie zabraknie także atrakcji dla dzieci.