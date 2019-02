Słynny trener o Piątku: Wzór środkowego napastnika

- Aż brakuje słów, by go opisać - mówił w "La Gazetta dello Sport" o Krzysztofie Piątku Marcello Lippi, były trener Juventusu i reprezentacji Włoch. Wypowiedź Lippiego cytuje Onet.

- Mówi się o różnych typach napastników: snajperze, fałszywej dziewiątce, wysuniętym napastniku. On ma cechy ich wszystkich, jest wzorem środkowego napastnika - chwalił Polaka Lippi cytowany przez Onet.



Lippi dodał, że Piątek potrafi "wychodzić do podania, przyjmować piłkę, utrzymać ją i ochronić przed atakującym obrońcą, a następnie podać do partnera i wbiec w pole karne do dośrodkowania".

Słynny trener pochwalił przy tym Gennaro Gatuso (trenera Milanu) oraz Leonardo (dyrektora sportowego Milanu) i Paolo Maldiniego (dyrektora ds. strategii i rozwoju) za sprowadzenie Piątka.

Krzysztof Piątek trafił do Milanu zimą 2019 roku z Genoi. Kosztował 38 mln euro - wcześniej żaden polski piłkarz nie kosztował tak wiele.