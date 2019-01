Jest koło ratunkowe dla Wisły

B豉szczykowski, Kr鏊ewski i tajemniczy biznesmen wy這蕨 pieni鉅ze na ratowanie Wis造

Wis豉 doko鎍zy sezon. Pieni鉅ze po篡cz Jaros豉w Kr鏊ewski, nieujawniony z imienia i nazwiska biznesmen, a tak瞠 Jakub B豉szczykowski. Reprezentant Polski b璠zie tak瞠 gra za darmo.To trio wy這篡 na st馧 po 1,3 milion闚 z這tych. Tak zapewni Kr鏊ewski w programie TVP Sport Stan Futbolu.

Bogus豉w Lenodorski, kt鏎y podj像 si akcji pomocy klubowi od dawna powtarza, 瞠 Bia豉 Gwiazda potrzebuje pilnie oko這 4 milion闚 z這tych. By sp豉cipi趾arzy, miedzi瘯i temu kim gra w rundzie wiosennej i kupisobie czas niezb璠ny do uporz鉅kowania gigantycznego ba豉ganu z papierami i kwestiami formalnymi, a tak瞠 potrzebny do prawid這wego przygotowania klubu do sprzeda篡.

Kr鏊ewski to programista, w豉ciciel startupu Synerise zajmuj鉍ego si sztuczn inteligencj. Prywatnie to przyjaciel Rafa豉 Wis這ckiego cz這wieka, kt鏎y podj像 siobj璚ia funkcji prezesa Wis造, po tym jak klub wr鏂i w r璚e Towarzystwa Sportowego. Wis這cki i Kr鏊ewski grali razem w pi趾w juniorach, do dzisiprzyjani. - Dzi瘯i temu uda nam si ratowa klub, bez trzymanej lufy przy g這wie -m闚i Kr鏊ewski w programie Stan Futbolu.

B豉szczykowski juwczeniej pom鏬 Wile. Przed sezonem po篡czy 1,2 milion闚 z這tych, kt鏎ych brakowa這, by krakowski klub uzyska licencje. Wedle zapewnie poprzedniego zarz鉅u pieni鉅ze zosta造 mu oddane z odsetkami. Ale gdyby ich wtedy nie wy這篡, dziw og鏊e nie by這by tematu ratowania Wis造.

Wydaje si, 瞠 najwa積iejszy krok zosta zrobiony. Komisja Ligi co prawda wci嘀ma pewne zastrze瞠nia i nie jest wcale pewna, kto jest w豉cicielem Wis造. Dlatego licencja klubu wci嘀jest zawieszona. Ale jeli d逝gi wobec zawodnik闚 zostansp豉cone, a niezale積a kancelaria prawna potwierdzi, iw豉cicielem Wis造 jest TSW, to nie b璠zie przeszk鏚, by Bia豉 Gwiazda przyst雷i豉 do rozgrywek.