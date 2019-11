Drogi zachodnie, a w sercach Wschód - komentuje Wojciech Tumidalski

Odkąd zachodnie samochody (nieważne czy nowiutkie, czy już leciwe) stały się normą na polskich szosach, a i jakość dróg się poprawiła, lubimy docisnąć pedał gazu. Ograniczenie prędkości na znaku drogowym to przecież tylko sugestia dla kierowcy, nic wiążącego. Wielu przyłapanych na szybkiej jeździe zdaje się tak właśnie rozumieć te zakazy, absurdalnie tłumacząc się z niedostosowania prędkości jazdy do widocznych znaków – nie mówiąc już o warunkach panujących na drodze.

Jak to możliwe, że ci sami ludzie jadą swymi samochodami gdzieś w głąb Europy i tam bez szemrania stosują się do wszystkich drogowych ograniczeń? Czemu, mimo że zasiadamy za kierownicami zachodnich samochodów, ciągle pozostajemy we wschodnim kręgu kulturowym, gdy chodzi o styl jazdy? Czy każdy polski kierowca wie, że według prawa lewy pas służy tylko do wyprzedzania, a nie do ciągłej jazdy? Wciąż widać bezkarność drogowego warcholstwa, tych łowców nanosekund, którzy slalomem z lewego pasa na prawy i z powrotem, naruszając wszelkie reguły, będą wyprzedzać sznur aut, które ich zdaniem jadą za wolno. Wie o tym każdy, kto choć raz odważył się pokonać dłuższą trasę, przez cały czas trzymając się przepisów. Trudno zliczyć, ile razy na niego zatrąbią, błysną światłami czy „z zemsty" zajadą drogę. Święty Krzysztof by się wściekł.