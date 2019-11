Oby wolne sądy przyśpieszyły - komentuje Wojciech Tumidalski

Kto skutecznie zreformuje sądy, by procesy trwały krócej, ten zyska chwałę w gremiach prawniczych i reelekcję. PiS kolejny raz próbuje tej sztuki. Dotąd nie wychodziło.

Pod pretekstem reformy sprawnie wymieniano tylko prezesów sądów. Nowelizacje wprowadziły zamęt w przepisach, co tylko wydłużyło procesy. System losowego przydziału spraw też budzi kontrowersje – szczególnie że nie znamy jego algorytmu. Może to tylko naturalne turbulencje, przez które system musi przejść, by potem było lepiej? Niestety, nie. Procesy po reformie, zamiast prostsze, staną się bardziej sformalizowane.

Resort sprawiedliwości, zachwalając powrót wyspecjalizowanych sądów gospodarczych, podał, że dzięki zmianie procedury wyrok zapadnie najpóźniej po sześciu miesiącach. Powolne sądy to od lat bolączka przedsiębiorców. Oby się więc powiodło, choć tu też są powody, by wątpić. Bo znów prawnicy, zobowiązani do dostarczenia wszystkich pism dowodowych na wstępie procesu, będą podjeżdżać z nimi pod sąd ciężarówką.

Może poprawi się więc sytuacja przedsiębiorców w sądowych sporach pracowniczych? Cieszyć się powinni raczej pracownicy, bo tak znowelizowano prawo, że ochrony udzielono nie tylko zgłaszającym nieprawidłowości w firmie sygnalistom (do czego byliśmy zobowiązani europejską dyrektywą), ale też każdemu zwalnianemu. Sąd jeszcze przed wyrokiem będzie mógł przywrócić go do pracy, jeśli będą przesłanki, a on sam o to wniesie. Potem co najmniej kilkumiesięczny proces zakończony orzeczeniem pierwszej, a nierzadko i wyższej instancji. O ile taka ochrona sygnalistów przed szykanami jest zrozumiała, o tyle objęcie nią każdego zwolnionego jest już przesadą.