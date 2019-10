Ekonomia zdrowego rozsądku

W ciągu ostatnich 200 lat poziom dochodu przeciętnego mieszkańca naszego globu wzrósł aż 15 razy. Mimo to według szacunków Banku Światowego w absolutnej nędzy, czyli z dochodem rocznym poniżej 750 dol. (2 dol. dziennie) – żyje dziś nadal ponad 700 mln ludzi, czyli 10 proc. ludności świata. A 750 dol. na rok to mniej więcej tyle, ile wynosił przeciętny poziom dochodów w Europie w czasach wczesnego średniowiecza.

Z drugiej strony mamy podejście socjalistyczne, mówiące o tym, że rynek jest z natury rzeczy niesprawiedliwy, owoce wzrostu idą głównie do bogatych, a ubodzy tkwią w pułapce nędzy, z której nie sposób się wydrzeć. Jedyna skuteczna metoda walki z nędzą to zabrać część dochodu bogatym (poprzez wyższe podatki, a w wersji radykalnej – przez rewolucyjne konfiskaty) i rozdać ubogim. A gospodarka? No cóż, przedsiębiorcy zawsze płaczą, że przy tym poziomie podatków nie opłaca im się produkować. A jednak jakoś dadzą sobie radę.

A tymczasem Nagroda Nobla trafiła do trójki ekonomistów, którzy nie przypisali się do żadnej z tych dwóch grup. Badają po prostu to, jakimi metodami można radykalnie zwiększyć skuteczność pomocy dla ubogich, nie konfiskując majątku bogatszych. Jest to działanie mało ideologiczne, za to mieszczące się w nurcie zdrowego rozsądku i pragmatyzmu.