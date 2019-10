Drony – rewolucja przez ewolucję

Aby ewolucja nie zakończyła się sprzeciwem obywateli wobec technologii dronowych, duży nacisk kładziemy na pozyskiwanie akceptacji społecznej, której koncepcję opracowała GZM. Na listopad zaplanowano konsultacje z miastami, co jest kolejnym etapem prac nad wytycznymi dla lotów automatycznych i lotów BVLOS. Natomiast PAŻP i ULC pracują nad projektem e-usług umożliwiających m.in. zarządzanie lotami, strefami, wspierających analizy ryzyka lotów, a także możliwości identyfikacji dronów przez obywateli.

Ewolucję widać już w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa, w służbach porządku publicznego, które organizują komórki odpowiadające za wykorzystanie i zakupy dronów. Wszystko wskazuje na to, że wypracowano warunki do pilotaży i wdrożeń dla rodzimych firm.

Dzięki przyjętym regulacjom długodystansowy lot dronem autonomicznym (ściślej – automatycznym) nad Warszawą jest dopuszczalny z punktu widzenia prawa lotniczego. Biorąc jednak pod uwagę bezpieczeństwo technologii, twierdzenie, że odbędzie się on już w listopadzie br., jest nad wyraz optymistyczne. Możemy jednak zapewnić, że organizatorzy CEDD i otoczenie administracyjno-gospodarcze będą wspierać każdy solidny projekt, który ma szanse sprostać temu wyzwaniu. Po to właśnie zostały stworzone warunki do realizacji przyjętych celów strategicznych dla polskiego sektora dronowego.