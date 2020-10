Hubert A. Janiszewski: Izera – fantazja czy szansa?

Opracowanie technologii produkcji, dobór elementów składowych pojazdu, ich polonizacja (o ile możliwa), uruchomienie produkcji – nazwijmy to – jednostkowej to jedno, a wprowadzenie na rynek nowego brandu i nowego pojazdu, który mógłby zainteresować nabywców, to zupełnie inna bajka. Owszem, możemy się wyspecjalizować w produkcji poszczególnych komponentów do elektryków, ale nie stworzymy sami nowej marki samochodu osobowego, bo brak jest z jednej strony zaplecza produkcyjnego, a z drugiej cena wejścia na ten bardzo konkurencyjny rynek jest zabójcza. Żaden prywatny podmiot nie zainwestuje w taki projekt, a państwowe wysiłki w dużej mierze kończą się niepowodzeniem i zmarnowaniem publicznych pieniędzy.