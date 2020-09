Przejdźmy od słów do czynów

Patriotyzm gospodarczy to współodpowiedzialność za polską gospodarkę, która przekłada się na konkretne decyzje zakupowe i biznesowe. Na poziomie biznesowym oznacza solidarność przedsiębiorców poprzez nabywanie produktów czy usług oferowanych przez lokalne podmioty, a także rozwój lokalnej sieci kooperacji.

To wybór dostawców z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych takich jak podatki odprowadzane w Polsce, inwestycje w krajową infrastrukturę, tworzenie miejsc pracy, wspieranie polskiej myśli technicznej oraz lokalnego otoczenia społecznego.

Apator działa w branży elektroenergetycznej, na rynku regulowanym prawem zamówień publicznych (Pzp), oferując liczniki i systemy pomiarowe spółkom energetycznym należącym w zdecydowanej większości do Skarbu Państwa. Najważniejszym kryterium wyboru dostawców na rynku zamówień publicznych pozostaje cena.

Co bardzo istotne, sektor energetyczny jest kluczowy dla bezpieczeństwa państwa – staranny dobór dostawców jest konieczny ze względu na kwestie bezpieczeństwa zasilania krytycznych obiektów i zapewnienie ciągłości dostaw energii.

Nie oczekujemy zamknięcia się tylko na spółki krajowe, lecz proponujemy równy dostęp do naszego rynku dla podmiotów zagranicznych, które zdecydują się zlokalizować produkcję w Polsce oraz rozwijać zespoły projektowe i R&D również na terenie Polski (ewentualnie outsourcować produkcję lub projektowanie do polskich firm).

Przykład z zagranicy

Bierzmy przykład z krajów Europy Zachodniej, które zadbały o swoich lokalnych producentów. Obserwujemy ścisłą współpracę koncernów energetycznych z lokalnymi dostawcami (dotyczy to chociażby Francji, Hiszpanii, Niemiec) poprzez zapewnienie zamówień na macierzystym rynku z pełną świadomością, że przynosi to obopólną korzyść: utrzymanie, obsługa posprzedażna, kontrola produkcji urządzeń pozostają na miejscu, co wpływa korzystnie na kondycję lokalnych przedsiębiorstw i rozwój gospodarczy danego kraju.