Tomasz Pietryga: Państwowcy niemile widziani

To bardzo zły sygnał. Skłania do pytań, czy wykwalifikowani urzędnicy po KSAP, znający języki i zasady funkcjonowania administracji są polskiemu państwu do czegokolwiek jeszcze potrzebni. Bo może w mechanizmach funkcjonowania państwa zaczyna coś poważnie szwankować, skoro tych, którzy powinni stanowić apolityczny szkielet służby cywilnej, gwarantujący ciągłość funkcjonowania administracji, nie tylko przestało się doceniać, ale traktuje się wręcz jako element niepożądany. Nie mówiąc już o tym, że jest to działanie wbrew interesowi państwa i jego obywateli, którzy płacą podatki na dobrze wykształconą, ale niepotrzebną służbę, tak łatwą do zastąpienia lojalnymi partyjnymi działaczami z „sieci kontaktów".