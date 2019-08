Hejt na dziennikarkę "Rzeczpospolitej" za tekst o adwokacie „Małej Emi"

Mec. Pogoda, godząc się na reprezentowanie „Małej Emi", stał się obiektem zainteresowania mediów, a do redakcji zaczęły dochodzić niepokojące sygnały o jego przeszłości. I może gdyby sprawa nie miała ładunku politycznego, nie wpisywała się w ostry spór, tekst przeszedłby bez echa. Stało się inaczej. Autorce w obraźliwych słowach zarzucono korzystanie z ubeckich metod, działanie na zlecenie władzy, nazwano ją sprzedajnym dziennikarzem, wykonawcą woli tych, którzy chcą ukręcić łeb całej aferze.

Dokładnie rok temu ta sama dziennikarka opisała występki kandydatki do nowo utworzonej izby Sądu Najwyższego, rekomendowanej przez Krajową Radę Sądownictwa, będącej radcą prawnym w Białymstoku. Prawniczka miała dyscyplinarkę za zastraszanie przy próbie egzekucji długu. Tekst wywołał burzę, a kandydatka przepadła. Hejtu wtedy nie było. Przeważały słowa uznania. Dziś, choć obie sprawy są tak podobne, nienawiść wylewa się z internetu jak ścieki do Wisły.

W żadnym z tych tekstów nie chodziło o angażowanie się po jednej czy po drugiej stronie politycznego sporu ani o dostarczenie amunicji walczącym, ale o zdemaskowanie zachowań patologicznych, bez względu na to, z którym z obozów dana osoba jest kojarzona. Tak postrzegamy naszą rolę. Jesteśmy niezależni, korzystamy z prawa do przekazywania czytelnikom rzetelnych informacji. Szkoda, że tego ważnego instrumentu ochrony wolności w demokratycznym państwie nie rozumieją niektórzy internauci, zastępując merytoryczną debatę wulgarnymi atakami. To rodzaj cenzury, gdzie sankcją za poruszanie zakazanych tematów jest przypisanie dziennikarzowi najbardziej plugawych, dyskredytujących cech.