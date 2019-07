Trzy ciosy w dobrą zmianę - komentuje Tomasz Pietryga

Najpierw dwukrotnie Trybunał Sprawiedliwości UE (raz opinią rzecznika generalnego) zakwestionował zmiany przeprowadzone w Sądzie Najwyższym oraz niezależność Krajowej Rady Sądownictwa. W piątek dołożył się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny, który przyznał, że nazwiska osób popierających kandydatów do KRS powinny być jawne. Była to od dwóch lat pilnie strzeżona przez marszałka Sejmu tajemnica, teraz będzie musiała być uchylona. A nad tym wszystkim wisi jeszcze niepewność, co zrobi Trybunał Konstytucyjny z kontrowersyjną reformą kodeksów karnych. Uznanie ich za niekonstytucyjne byłoby bardzo poważnym ciosem w reformy przeprowadzane przez Zbigniewa Ziobrę.

Poniżej dalsza część artykułu