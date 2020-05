Jacek Tomkiewicz: Odporność gospodarek UE na kryzys

Jest trochę informacji o spadku produkcji przemysłowej i wzroście bezrobocia, ale wciąż czekamy na dane o tym, co się dzieje w sektorze usług, a to przecież ponad 70 proc. PKB. Niedawno Komisja Europejska opublikowała prognozy sytuacji gospodarczej w krajach UE w tym i w przyszłym roku. Patrząc na te dane i strukturę poszczególnych gospodarek europejskich, można zauważyć pewne prawidłowości, które powinny dać do myślenia przedsiębiorcom i rządowi wdrażającemu kolejne tzw. tarcze antykryzysowe.

Poniżej dalsza część artykułu