Tomasz Pietryga o wyborach w Sądzie Najwyższym: Wersalu nie ma i tu

Wersalu nie będzie – powiedział Andrzej Lepper, kiedy jego ugrupowanie weszło do Sejmu. Ten fakt kojarzy się z obniżeniem standardów debaty politycznej i obyczajów sejmowych. Mimo że Leppera już nie ma, obniżone standardy pozostały w parlamencie do dziś. Chyba nikt jednak nie przypuszczał, że zawitają w Sądzie Najwyższym, znanym dotąd z powściągliwości i klasy większości sędziów.

Tylko czy to usprawiedliwia takie postawy? Są granice, których nie należy przekraczać, bo cena może być wysoka. Wielu sędziów SN swoje kariery rozwijało w sądach powszechnych, a tam obstrukcja pełnomocników stron nie była niczym nadzwyczajnym. Triki zmierzające do przedłużenia procesu sędzia często przecinał uderzeniem w stół, a najbardziej opornych adwokatów karał grzywną. Podczas zgromadzenia niektórzy sędziowie przypominali tych pełnomocników.

Nie wspominając już o tym, że zgromadzenie zaczęło przybierać karykaturalną formę. Jak w słynnym „Rejsie" spór szedł o to, „jaką metodą wybierzemy metodę głosowania". Sędziowie przez dwa dni „nie potrafili" bowiem wybrać członków komisji skrutacyjnej, której jedyną rolą jest przeliczenie głosów niespełna 100 sędziów, sporządzenie protokołu i podanie wyników do wiadomości. Mimo dwóch głosowań żaden z kandydatów nie uzyskał wystarczającego zaufania kolegów. Czy ma to oznaczać, że w SN nie ma osób godnych zaufania, które mogłyby przeliczyć głosy? To śmieszne, bo powinni nimi być bez wyjątku wszyscy sędziowie.