Robert Gwiazdowski: Ropa poleciała na południe

Dlaczego właśnie teraz? Cofnę się do roku 2008, gdy w pierwszych dniach lipca ceny ropy osiągnęły historyczne maksimum – 147 dol. za baryłkę. Dlaczego ropa drożała od stycznia 2007 do stycznia 2008 r. z 52 do 93 dol. za baryłkę, to się jeszcze daje wytłumaczyć euforią, jaka wówczas panowała. Dlaczego od połowy września 2008 (po upadku Lehman Brothers) do końca grudnia 2008 r. poleciała „na południe" – jak to lubią określać analitycy z „rynków finansowych" – z 89 do 38 dol. za baryłkę, też się jeszcze daje wytłumaczyć. Bo „domy w Ameryce potaniały"! Wiem, że to śmieszne, ale wielu „analityków" tak właśnie tłumaczyło istotę ówczesnego kryzysu.