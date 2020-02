Waldemar Gontarski: Nowy słownik Komisji Europejskiej – argument siły, czy siła argumentu

Bombowym atakiem dywanowym" i 這mem" na polsk reform s鉅ownictwa, aby wywo豉 zag豉d". Cytowane s這wa nie pochodz z rozmowy terroryst闚. Zreszt, gdyby internauci komunikowali si przy pomocy takiego s這wnictwa, to s逝瘺y specjalne i prokuratorzy mogliby zaj寞 si nimi jako podejrzanymi o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. Tak komunikuje si kierownictwo Komisji Europejskiej z Rzeczpospolit Polsk.

Pr騜no szuka w licznych leksykonach s這wnictwa unijnego nast瘼uj鉍ych s堯w: Poni瞠j dalsza cz artyku逝

- Fl踄henbombardement" ang. carpet bombing bombowy atak dywanowy"

- Zerst顤ung" ang. destruction" zag豉da"

- Brechstange" ang. crowbar" 這m"

Dodaje: Ca趾owicie zgadzam si z Ursul von der Leyen, 瞠 nie mo瞠my sobie pozwoli na zamkni璚ie drzwi. UE potrzebuje Polski, Polska potrzebuje UE. Potrzebujemy sprawiedliwego, cywilizowanego dialogu".

Czy mo積a sobie wyobrazi, jak mia豚y ten dialog wygl鉅a w wydaniu wiceprzewodnicz鉍ej KE, gdyby chocia troszeczk by mniej cywilizowany ?

Owszem mo積a, wystarczy manipulowa orzecznictwem Trybuna逝 Sprawiedliwoci Unii Europejskiej.

Oto w jaki spos鏏 komisarz UE Didier Reynders podczas debaty w Parlamencie Europejskim w dniu 11 lutego br. zdelegalizowa Izb Dyscyplinarn SN przeinaczaj鉍 tre wyroku prejudycjalnego Trybuna逝 Sprawiedliwoci w sprawie Krajowej Rady S鉅ownictwa z dnia 19 listopada 2019 r., sprawy po章czone C-585/18, C-624/18 i C-625/18, EU:C:2019:982.

Martwi mnie ta nowa ustawa [dyscyplinuj鉍a s璠zi闚]. [...] jako stra積ik traktat闚 b璠ziemy [Komisja Europejska] zajmowa t ustaw [...], tak aby prawa unijnego nie mog豉 豉ma. R闚nie zauwa篡貫m, 瞠 w dalszym ci鉚u dzia豉 Izba Dyscyplinarna, mimo tego, co w swoim orzeczeniu powiedzia S鉅 Najwy窺zy i co powiedzia na ko鎍u zesz貫go roku Trybuna Sprawiedliwoci Unii Europejskiej [w wersji ang.: following the Court of Justice judgment" co wyrywaj鉍 z kontekstu, w t逝maczeniu jeden do jednego", brzmi: po wydaniu przez Trybuna Sprawiedliwoci wyroku"], 瞠 [Izba Dyscyplinarna] nie jest to s鉅 w rozumieniu prawa europejskiego. Chc powt鏎zy, 瞠 orzeczenia Trybuna逝 Sprawiedliwoci s wi嘀鉍e i musz by realizowane".

Powy窺ze t逝maczenie na j. polski pochodzi ze strony internetowej PE ((https://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PL&vodId=1581451106289&date=20200211# ) i zosta這 zweryfikowane w oparciu o wersj angielsk, te ze strony PE (https://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PL&vodId=1581451106289&date=20200211#).

Czy rzeczywicie wyrok Trybuna逝 Sprawiedliwoci w sprawie KRS zawiera wskazane przez komisarza rozstrzygni璚ie delegalizuj鉍e Izb Dyscyplinarn S鉅u Najwy窺zego (nawiasem m闚i鉍 wna j瞛yku polskim, ze wzgl璠闚 powiedzmy sowieckich i po tym niemieckim wywiadzie wiceprzewodnicz鉍ej KE, angielskie s這wo commissioner" proponuj zast雷i s這wem bardziej cywilizowanym", np. minister albo mo瞠 u篡wa lepiej skorzysta z j. angielskiego).

Nie, Trybuna nic ani nikogo nie zdelegalizowa. Wyrok ten, m闚i鉍 najkr鏂ej, przynosi wy章czenie w豉ciwoci izby S鉅u Najwy窺zego jako rozszerzenie instytucji wy章czenia s璠ziego. Po prostu, wed逝g TS w danej konkretnej sprawie nale篡 wy章czy w豉ciwo rzeczow danego s鉅u, jeli w tej konkretnej sprawie 闚 dany s鉅 w jakimkolwiek pa雟twie cz這nkowskim (wyroki prejudycjalne maj charakter erga omnes) tutaj chodzi這 o Izb Dyscyplinarn SN ma cechy, kt鏎e 章cznie ujmowane (tzw. uj璚ie ca這ciowe stosowane przy ocenie standardu niezawis這sci i bezstronnoci s鉅ownictwa) mog wzbudzi w przekonaniu jednostek uzasadnione w靖pliwoci co do niezale積oci tego organu od czynnik闚 zewn皻rznych, w szczeg鏊noci od bezporednich lub porednich wp造w闚 w豉dzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz jego neutralnoci wzgl璠em cieraj鉍ych si przed nim interes闚, i prowadzi w ten spos鏏 do braku przejawiania przez ten organ oznak niezawis這ci lub bezstronnoci, co mog這by podwa篡 zaufanie, jakie s鉅ownictwo powinno budzi w jednostkach w spo貫cze雟twie demokratycznym" sentencja pkt 2.

Czytamy tam dalej, w nast瘼nym zdaniu: Do s鉅u odsy豉j鉍ego nale篡 ustalenie, przy wzi璚iu pod uwag wszystkich istotnych informacji, kt鏎ymi dysponuje, czy jest tak w przypadku organu takiego jak Izba Dyscyplinarna S鉅u Najwy窺zego".

Na takiej samej zasadzie nale篡 wy章czy jakakolwiek izb czy wydzia w jakimkolwiek pa雟twie cz這nkowskim Unii.

Gdyby commissioner Didier Reynders, jeli nie mia czasu przeczyta ca貫go wyroku Trybuna逝 Sprawiedliwoci, zapozna豚y si tylko z jego sentencj, wiedzia豚y 瞠 Izba Dyscyplinarna mo瞠 by wy章czona tylko od rozpoznawania konkretnej sprawy, a nie in abstracto i wtedy w kontekcie ID SN pewnie nie m闚i豚y, 瞠 orzeczenia TS s wi嘀鉍e i musz by realizowane".. Wbrew temu co commissioner twierdzi, Izba ta wi璚 co do zasady mo瞠 dalej dzia豉, chyba 瞠 na zasadzie wyj靖ku (wyj靖ek ten wymaga uzasadnienia w oparciu o kryteria wskazane w豉nie w wyroku TS w sprawie KRS) jaki konkretny sk豉d orzekaj鉍y i szerzej ca豉 izba w konkretnej sprawie nie spe軟ia kryteri闚 wyroku TS z dnia 19 listopada 2019 r.

Owszem, ze skargi KE zawis豉 sprawa przed Trybuna貫m (C-791/19), w kt鏎ej skar蕨ca chce dok豉dnie tego, o czym commissioner Didier Reynders m闚i 11 lutego w PE. W tej chwili mamy post瘼owanie o rodek tymczasowy, czyli o zawieszenie stosowania przepis闚 powo逝j鉍ych Izb Dyscyplinarn z這穎ny w kontrowersyjnych okolicznociach (W. Gontarski, TSUE potraktowa polskie s鉅ownictwo jak informacj handlow, https://www.rp.pl/Opinie/302119943-Waldemar-Gontarski-TSUE-potraktowal-polskie-sadownictwo-jak-informacje-handlowa.html).

By這by mo瞠 czym w豉ciwym, aby dla dobra sprawy 瞠by nie przypisywa przedstawicielom KE umiej皻noci antycypacyjnych, kt鏎zy najwyraniej chc wyprzedza rzeczywisto jurydyczn Trybuna nie spieszy si, tak jak popiesznie wydano w Luksemburgu postanowienie o rodku tymczasowym w pi靖ek (19 padziernika 2018 r., Komisja/Polska C-619/18 R, EU:C:2018:852) poprzedzaj鉍y niedziel, w kt鏎ej odbywa造 si w Polsce wybory samorz鉅owe.