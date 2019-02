Pora zlikwidować sankcję karną za słowo - Wojciech Tumidalski o art. 212 Kodeksu karnego

Najwyższy czas, by procesy o zniesławienia rozstrzygały tylko sądy cywilne. Trzeba być konsekwentnym: nie ograniczajmy wolności słowa tam, gdzie nie jest to niezbędne.

Co najmniej od 20 lat mówi się, że art. 212 Kodeksu karnego to relikt z przeszłości, który powinien zniknąć z porządku prawnego. Być może przypadek Wojciecha Biedronia z redakcji „Sieci" będzie przyczynkiem, by naprawdę znieść ten przepis i w końcu nie karać za słowo. Jego błąd w tekście na temat sędziego Wojciecha Łączewskiego (zamiast postępowanie wyjaśniające napisał dyscyplinarne, co jest ) skończyło się prywatnym aktem oskarżenia o zniesławienie i skazaniem na karę 3 tysięcy zł grzywny (w pierwszej instancji grzywna wynosiła 25 tys zł, apelacja ją obniżyła).

Nie rozumiem racji utrzymywania tego przepisu w sprawach o słowa. Sądy cywilne mają wielki dorobek w sprawach o ochronę dóbr osobistych i potrafią ocenić skutki bezzasadnego pomówienia i wyegzekwować odpowiedzialność za słowo napisane przeciw osobie publicznej. Również osobie sędziego. Pozostawmy sankcje karne dla przestępców. Dziennikarz, jeśli popełni błąd lub nawet pomówi kogoś powodowany złą wolą – nie zasługuje na miano przestępcy. Utrzymywanie sankcji karnej także składa się na „efekt mrożący" wolność słowa.

I moje zdanie o publikacji na temat sprawy Wojciecha Łączewskiego oraz jego rzekomych kontaktów z Tomaszem Lisem nie tu ma żadnego znaczenia.

Sędziego Łączewskiego pamiętam dobrze, bo wśród innych osób na sali rozpraw słuchałem, jak uzasadniał wyrok wydany przez trzyosobowy skład orzekający, w którym sąd skazał na kary więzienia bez zawieszenia szefa CBA, jego zastępcę oraz dwóch wysokich oficerów tej służby - ułaskawionych potem przez prezydenta Dudę przed prawomocnym wyrokiem skazującym. Pamiętam zarówno szok, gdy sąd ogłosił wymiar kar, jak i to, gdy je przekonująco uzasadnił. Nie ma wątpliwości, że to tamta sprawa przyczyniła się do jego późniejszych kłopotów.

Ścieżka cywilna, nawet wszczynana bezzasadnie, też potrafi być dolegliwa. Doświadcza tego właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, którego (jako osobę prywatną!) do sądu pozwała TVP za wypowiedzi związane z zabójstwem prezydenta Pawła Adamowicza (zresztą nieprzesądzające niczyjej winy). To dziwaczny pozew, bo dotyczy działań Bodnara jako organu konstytucyjnego, które ma obowiązek podejmować i dobrze, że to robi. Ten pozew także jest obliczony na efekt mrożący działań Rzecznika, który w dziedzinie ochrony naszych praw robi dobrą robotę. I też od dawna jest za zniesieniem niesławnego artykułu 212.