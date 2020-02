Tomasz Pietryga: Sytuacja gorsza niż za czasów Fransa Timmermansa

Część czołowych polskich polityków nie zamierza nawet ukrywać sceptycznego podejścia do angażowania się instytucji europejskich w wewnętrzne sprawy kraju. Dobrze ilustruje to sposób przyjęcia Věry Jourovej przez Zbigniewa Ziobrę. Minister podsumował to spotkanie z mało dyplomatyczną ironią, wskazując, że może wiceszefowej KE zaproponować kompromis polegający na wdrożeniu w Polsce niemieckich regulacji dotyczących sądów. W podobny zresztą sposób została potraktowana wizyta Komisji Weneckiej, którą zaproszono do zwiedzania Muzeum Żołnierzy Wyklętych.